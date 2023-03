Darius Olaru, schimbat la pauză în FCSB – Universitatea Craiova 1-1. Ce explicații a dat fotbalistul

Căpitanul echipei FCSB, Darius Olaru, a dezvăluit că el a fost cel care a cerut schimbarea în meciul cu Universitatea Craiova, deoarece nu era la capacitate maximă din punct de vedere fizic.

”Știam că ne va aștepta un meci dificil, am primit un gol foarte ușor și am alergat după egalare. Sperăm că va fi mai bine în următorul meci. E frustrant, ne doream să începem bine play-off-ul, nu am reușit, dar cred că vom arăta din ce în ce mai bine.

Sperăm să ne revenim. Am acuzat o stare nu prea bună, am fost răcit toată săptămâna și am cerut să fiu schimbat pentru că simțeam că nu pot să-mi ajut echipa. Cred că vom rezolva problemele. Ne dorim cu toții să obținem locul 1, vom vedea și dacă vom putea”, a declarat Olaru.