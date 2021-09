Darren Cahill, mesaj emoționant pentru Simona Halep: „Felicitări! Un cuplu senzațional”

Simona Halep și Darren Cahill formează deja un cuplu cunoscut în tenisul profesionist, însă australianul nu a fost prezent astăzi la cununia civilă a elevei sale. Cu toate acestea, Cahill a ținut să o felicite pe Simona, dar și pe soțul său, Toni Iuruc, pentru marele pas și consideră că cei doi formează un cuplu senzațional.

„Cununia dintre Simo și Toni în România. Felicitări, vă îmbrățișez pe amândoi! Un cuplu senzațional. Petrecere frumoasă alături de familie și prieteni diseară!„, a scris Darren Cahill pe Twitter.

The official signing today of marriage for Simo and Toni in Romania❤️ Congratulations and big hugs to you both. An amazing couple. Have a great celebration with family and friends tonight! 🍾💃🕺 pic.twitter.com/w3tFr1oxFJ

— Darren Cahill (@darren_cahill) September 15, 2021