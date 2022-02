David Miculescu, clarificări cu privire la declarațiile date de tatăl său: „Eu iau deciziile”. Ce spune fotbalistul de ofertele primite

UTA Arad a reușit să scoată în extremis o remiză cu FC U Craiova, în etapa a 27-a a Ligii 1. Ongaro a marcat în primul minut al prelungirilor, asta după ce, în minutul 56, Campagno deschisese scorul pentru olteni.

La finalul partidei, David Miculescu a fost chestionat cu privire la comentariile făcute de tatăl său despre ofertele primite de jucător. Atacantul de 20 de ani a primit mai multe oferte în ultima vreme, cele mai vehciulate fiind de la FCSB și din MLS.

Fotbalistul Aradului a precizat că este deschis oricărei propuneri, ceea ce ar include chiar și Liga 1, deși Miculescu Sr. afirmase că fiul său va juca în România doar pentru UTA.

”Suntem bucuroși că am reușit să scoatem un punct. Este o presiune pentru că nu reușim să înscriem la ocaziile pe care le avem. Este o dezamăgire, dar am început un nou drum cu un antrenor nou și încercăm să ne rezolvăm toate problemele.

Cât timp sunt la UTA, sunt concentrat pe acest club. Am primit o informare din partea clubului că am o ofertă din străinătate. Am vorbit cu tatăl meu, sunt deschis la orice ofertă, chiar și la o echipă din țară. Eu iau deciziile, dar am vorbit și cu familia mea. Acele zvonuri nu sunt adevărate.

Sunt concentrat, am un impresar. Își vede de treaba lui. Eu îmi văd de echipa de club. Pentru asta m-am apucat de fotbal (n.r. să joace la echipe mari), nu să joc cu doi oameni în tribune”, a declarat David Miculescu, la finalul meciului.