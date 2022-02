David Miculescu, dorit de Orlando City! Gigi Becali are concurență serioasă: ,, Le dau și 10% dintr-un viitor transfer’’

David Miculescu (20 de ani) se află printre preferații patronului FCSB, Gigi Becali (63 de ani), pentru transferurile din această iarnă. Suma cerută de ,,textiliști” insă, nu a fost pe placul patronului.

Arădenii îl cotează pe Miculescu la 1 milion de euro, dar vicecampioana României este dispusă să ofere nu mai mult de 500.000 de mii de euro.

David Miculescu este cotat la 700.000 de mii de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com. În 25 de meciuri disputate, acesta a înscris 7 goluri.

,,Mai mult de 500.000 nu am dat și nu dau. Ei negociază singuri. Am vorbit acum un an, de atunci nu am mai discutat nimic. E publicitatea lor, bravo lor, dar mai mult de 500 de mii nu dau. Le dau și 10% dintr-un viitor transfer”, a spus Gigi Becali, pentru ProX.

David Miculescu, cotat la 1,5 milioane de euro!

Afaceristul din Pipera are concurență serioasă. În timp ce Gigi Becali nu oferă mai mult de 500.000 de mii de euro, americanii de la Orlando City au oferit 1,5 milioane de euro, dar ultimul cuvânt aparține lui Miculescu. Orlando City va juca miercuri, 16 februarie, un meci amical cu Miami FC, de la ora 23:00.