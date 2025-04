David Popovici a dezvăluit de ce nu a concurat în finala la 100 m la Otopeni: „A fost o decizie grea, dar necesară”

David Popovici a explicat, sâmbătă, de ce nu a concurat în finala probei de 100 m liber din cadrul Campionatului Naţional de la Otopeni.

Multiplul campion la înot David Popovici a lipsit, sâmbătă, de la finala probei de 100 m liber din cadrul Campionatului Naţional de la Otopeni, deşi în serii a înregistrat cel mai bun timp.

Potrivit TVR Sport, staff-ul sportivului a decis ca acesta să fie menajat din cauza unei probleme medicale. Concret, Popovici a acuzat dureri la spate şi a preferat să nu rişte o accidentare.

„Astăzi, ar fi trebuit să concurez în finala de 100m liber, una dintre preferatele mele… însă, din păcate, durerile de spate nu mi-au permis să intru în bazin. A fost o decizie grea, dar necesară. Uneori, cel mai curajos lucru pe care îl poţi face ca sportiv este să ştii când să spui „stop”, ca să ai grijă de corpul şi de drumul tău pe termen lung”, a notat Popovici pe Facebook.

„Chiar dacă mi-a fost greu să privesc cursa de pe margine, am rămas cu inima plină datorită vouă. Nu am vrut sa-i dezamăgesc pe copiii care au venit să mă vadă, aşa că am petrecut câteva momente cu ei.

Mulţumesc tuturor pentru susţinere şi înţelegere – voi reveni mai puternic!”, a adăugat el.

Dimineaţa, în serii, David Popovici a înregistrat cel mai bun timp, 47.30.

Titlul naţional a fost câştigat de Patrick Sebastian Dinu, cu timpul 48.70. Pe locul doi s-a clasat Alex Szilagyi (49.85), iar pe trei a terminat Mihai Gergely (50.52).

Popovici a câştigat, miercuri şi joi, medaliile de aur la 50 m liber (timpul 21.83) şi 200 m liber (1:45.07), la Campionatul Naţional de înot de la Otopeni. El mai participă la Otopeni la 100 m fluture.