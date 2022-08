David Popovici este în semifinale la 200 m! Cale liberă spre al doilea titlu european

Înotătorul român David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 de metri de la CE de natație pentru seniori de la Roma.

Serie infernală pentru David Popovici: 6 sportivi s-au calificat în semifinale

David Popovici a înotat în ultima serie, a 6-a, și a câștigat-o destul de lejer, în 1:46,87, fiind cu aproape trei zecimi mai rapid decât al doilea clasat, francezul Hadrien Salvan (1:47,06).

Sportivul nostru a fost primul după 50 de metri, dar după 150 de metri a fost al treilea. Pe final, Popovici a forțat și a terminat primul.

Interesant este că 6 dintre cei 10 sporitvi care au luat startul în Seria a 6-a s-au calificat în semifinale. Pșopovici și Salvan au fost urmați de italianul Marco de Tullio, lituanianul Danas Rapsys, elvețianul Andonio Djakovic și grecul Dimitros Markos.

Timp pentru penultimul act a obținut și ungurul Richard Marton, dar o țară nu poate trimite decât doi sportivi în semifinale, iar Kristof Milak (1:46,26, cel mai rapid din serii) și Nandor Nemeth (1:48,04) au fost mai rapizi decât el.

Aceștia au înotat în Seria a 4-a. Precedenta a dat trei sportivi pentru semifinale, din a 5-a s-au calificat doi plus alte rouă rezerve, iar din primele 3 niciun sportiv nu este eligibil pentru penultimul act.

Semifinalele au loc azi, de la ora 19:11, iar finala este programată luni, 15 august, de la 19:06.

David Popovici vrea să înoate distanța de 100 m în mai puțin de 46 de secunde

Reamintim că sâmbătă David Popovici a cucerit medalia de aur la proba de 100 m, stabilind și noul record mondial al probei, 46,86.

„Am vrut să merg cât de tare pot şi asta am făcut. O fantezie acum ar putea fi să ajung sub 46 de secunde. Adam Peaty este un pionier în termeni de obiective fixate şi atinse. Multe au părut SF, dar nu şi pentru el.

Am avut emoţii, bineînţeles, dar am ştiut că băieţii sunt mai speriaţi de mine decât sunt eu de ei. Înotul nu e foarte popular la noi în ţară, dar cred că de acum va deveni mult mai interesant de privit pentru români”, a transmis David Popovici după finala la 100 m, conform BBC, citat de digisport.ro.

Din păcate, David Popovici, alături de ceilalți români prezenți la ștafeta de 4×100 m, Patrick Sebastian Dinu, George-Alexandru Stoica-Constantin și Mihai Gergely, nu s-au calificat în finala de diseară.