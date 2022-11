David Popovici, învins de un alt român în proba de 100m mixt

Daniel Martin a reușit să cucerească aurul în proba de 100 m mixt din cadrul Campionatelor Naționale de natație în bazin scurt

Surpriză la Campionatele Naționale în bazin scurt de la Otopeni: multiplul campion mondial David Popovici a fost învins în cursa de 100 m mixt de Daniel Martin.

Fost campion european de juniori la spate în 2018, Martin spune că pentru el a fost o cursă ca oricare alta.

„Pentru mine a fost doar o cursă. M-am concentrat pe cursa mea, că până la urmă suntem profesioniști și eu și el” – Daniel Martin, campion național în bazin scurt 100 m mixt.

Ultima lungime de bazin a fost cea mai dificilă pentru noul campion, pentru că se desfășura în proba de crawl, cea în care David e stăpânul lumii.

„Nu voi minți, am avut emoții, pentru că știam că va veni foarte tare pe partea de crawl. Dar nu mai era mult până la finiș și pot să spun că am închis ochii și am zis care pe care” – Daniel Martin, campion național în bazin scurt 100 m mixt.

Daniel și David au concurat pe culoare alăturate și noul campion spune că a contat acest lucru.

„A contat că am fost unul lângă altul pe culoare. Deși teoretic nu e profesionist să ne urmărim, o facem cu coada ochiului fără să recunoaștem în mod oficial” – Daniel Martin, campion național în bazin scurt 100 m mixt.

Vrea o carieră în culturism

Chiar dacă are doar 22 de ani, Daniel Martin știe ce va face după încheierea activității: o carieră în bodybuilding. El va călca astfel pe urmele tatălui, care face culturism.

„Când voi încheia cariera de înotător nu știu dacă voi face culturism de performanță, însă voi avea o carieră în bodybuilding. Mă pasionează” – Daniel Martin, campion național în bazin scurt 100 m mixt.