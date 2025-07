Kyle Walker a semnat cu noua echipă pentru următoarele două sezoane

Kyle Walker (35 de ani) este noul jucător al celor de la Burnley.

După ce în ultimele șase luni a fost împrumutat la AC Milan, fundașul lateral englez a fost cedat definitiv de Manchester City.

În cursul zilei de sâmbătă, 5 iulie, nou promovata în Premier League a anunțat oficial transferul lui Kyle Walker.

Veteranul a semnat un contract valabil cu Burnley pentru următoarele două sezoane.

”Suntem încântați să confirmăm semnarea internaționalului englez Kyle Walker.

Experimentatul fundaș a semnat un contract pe doi ani”, au anunțat cei de la Burnley.

