Davide Frattesi a dezvăluit cum s-a simțit după golul victoriei din duelul cu Barcelona: ”Noroc că aveam gheață”

Duelul din Inter Milano și FC Barcelona s-a terminat 3-3 în prima manșa, iar marți seara, italienii s-au calificat în finalele Champions League, cu 7-4 la general.

David Frattesi, jucătorul care a înscris golul victoriei pentru Inter, a declarat că a avut o stare de amețeală în ultimele minute jucate după ce a celebrat reușita sa.

„Mi se învârtea capul. Am sărbătorit atât de mult încât am ameţit, a fost bine că am avut gheaţă. E incredibil, într-adevăr. Nu ştiu ce să spun. Nu credeam că aş putea repeta ceva asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în 2023 (n.r. când Inter s-a calificat, de asemenea, în finala Champions League ), iar în seara asta s-a întâmplat incredibilul.

Cred că acest lucru, marcarea golurilor decisive, face parte din cariera mea. Întotdeauna am fost ultimul care a renunţat şi primul care a crezut. Este o răsplată pentru credinţă”, a mărturisit mijlocaşul, care a fost introdus pe teren în repriza secundă.