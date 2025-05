De Bruyne ar putea pleca de la Manchester City înaintea unei competiții importante

Mijlocașul belgian Kevin De Bruyne a dezvăluit că prezența lui la Cupa Mondială a Cluburilor (15 iunie – 13 iulie) alături de echipa de fotbal Manchester City este incertă, scrie DPA.

Jucătorul în vârstă de 33 de ani urmează să părăsească clubul când expiră contractul său în această vară (30 iunie), iar meciurile din Premier League împotriva cu Bournemouth pe Etihad Stadium și în deplasare cu Fulham vor fi probabil ultimele sale în tricoul lui City.

De Bruyne a ajutat-o pe City să câștige șase titluri în Premier League și Liga Campionilor de când a semnat contractul în 2015, dar a sugerat după eșecul cu Crystal Palace (0-1) din finala Cupei Angliei că „timing-ul” nepotrivit al Cupei Mondiale a Cluburilor îl va împiedica probabil să participe.

„Nu are niciun sens”, a declarat De Bruyne după finala de pe Wembley. „Dar asta se întâmplă când insiști asupra unor noi turnee în mijlocul unei situații contractuale. Trebuie să am grijă de mine, pentru că dacă mă accidentez la Cupa Mondială a Cluburilor, ce voi face? Nimeni nu va avea grijă de mine în acel moment, așa că există șanse mari să nu joc, dar nu știu, poate da”, a mai spus belgianul.

Echipa egipteană Al Ahly și Inter Miami deschid Cupa Mondială a Cluburilor, din Statele Unite, pe 14 iunie, în timp ce City va juca primul meci cu echipa marocană Wydad AC, la Philadelphia, patru zile mai târziu.

Datorită acestei competiții mondiale, această vară va avea două perioade de transferuri, prima dintre ele va fi deschisă între 1 și 10 iunie, iar perioada principală, între 16 iunie și 1 septembrie.

Prima dintre aceste perioade este un mercato suplimentar creat de FIFA și pe care federațiile naționale o pot adopta dacă au echipe implicate în Cupa Mondială a Cluburilor, permițând efectiv jucătorilor aflați în situația lui De Bruyne să rămână pe termen scurt.

Internaționalul belgian a mai spus că nu se grăbește să ia o decizie cu privire la viitorul său, dar nu a exclus o mutare la un alt club din Premier League și a recunoscut că a avut deja discuții cu unele cluburi:

„Nu știu. Depinde cine vine. Am o familie, am copii mici, trebuie să iau o decizie (care) se potrivește tuturor, nu doar mie. Când aveam 20 de ani și eram singur, puteam lua o decizie care era foarte ușoară, dar acum este puțin mai complexă.”

Belgianul a adăugat că acest sezon modest al lui City nu va umbri reușitele din anii anteriori: „Desigur, nu a fost sezonul pe care ni l-am dorit. Vrem să câștigăm tot timpul, dar în acest sezon nu am reușit. Trebuie să iei lucrurile cu responsabilitate, iar uneori nu merge așa cum vrei, dar am încercat și trebuie să mergi mai departe. (Pierderea finalei) nu afectează ceea ce am făcut în 10 ani. Comparându-mă cu mulți jucători, cred că am câștigat mult mai mult decât alții, așa că voi fi mereu fericit și recunoscător pentru ceea ce am făcut ca echipă, pentru ceea ce mi-au oferit.”