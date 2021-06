De ce a ales Adrian Mutu s-o antrenze pe FC U Craiova: „Interesele noastre sunt aceleași, adică performanța”

Adrian Mutu (42 de ani) a tras primele concluzii la FC U Craiova. Nou-promovata efectuează un cantonament în Slovenia, până pe 9 iulie.

„Încep să-i cunosc pe băieți, încet-încet, e deja a doua săptămână când lucrăm. Chiar dacă au mai venit și jucători noi, deja băieții încep să înțeleagă„, a declarat Mutu, potrivit gsp.ro.

Mutu și-a justificat alegerea de a pregăti echipa olteană.

„Interesele noastre sunt aceleași, adică performanță, sete de rezultate, dorința de a construi ceva, de aceea am ales să fac acest pas. A fost echipa care m-a dorit cel mai mult, a contat mult și asta. E un risc mare„, a mai spus fostul internațional român.

Cu Mutu pe banca tehnică, România U21 s-a calificat la Campionatul European care s-a disputat în acest an, în Slovenia și Ungaria. Tricolorii mici nu au trecut de grupe, dar au avut evoluții bune.

„Nu ai cum să nu rămâi cu regrete după un campionat așa cum am făcut noi. Nu numai la nivelul jocului, dar chiar și ce am scos. Am făcut 5 puncte, egal cu campioana europeană și o semifinalistă, într-o grupă dificilă, cea mai grea! Mă bucur că am ieșit neînvinși, iar regretul e că am fi putut câștiga contra Olandei, caz în care lucrurile ar fi fost altfel. Asta e viața! Încerc mereu să învăț, să-mi însușesc lucrurile bune făcute și să le elimin pe cele rele, pe care le are fiecare antrenor„, a adăugat Mutu, pentru sursa citată.

„Briliantul” a vorbit și despre obiectivul de la FC U Craiova.

„Nu avem un obiectiv prestabilit. Pentru că trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. Vedem de la meci la meci! Vom îndrăzni să sperăm de la fiecare meci. Nu-s un tip care să dorească puțin, probabil că m-ați văzut și la naționala U21. Și atunci am spus că mergem la Euro fără limite. Așa și aici! Important e să ne pregătim, să fim gata când vor veni momente-cheie. Ușile sunt întredeschise, depinde de noi să ne facem loc spre visul nostru„, a mai declarat Adrian Mutu.

Citește și ADRIAN MUTU, ÎN DIALOG CU ADRIAN MITITELU! CE I-A TRANSMIS PATRONUL LUI FC U CRAIOVA 1948