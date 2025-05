De ce a lipsit Marius Șumudică de la conferința de după meciul cu CFR Cluj

Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul Rapidului, nu a mai vorbit la flash-interviu imediat după eșecul drastic de luni seara, scor 1-4, pe teren propriu, cu CFR Cluj, din cauza problemelor medicale.

„Extrem de mare tensiune… Din păcate Șumudică nu se simte foarte bine, în special din cauza acelor scandări. Se simte extrem de rău în urma acelor scandări ale suporterilor. Au fost minunați, dar și-au pierdut răbdarea pe final. L-au afectat.

Când am venit din Turcia, am crezut că putem face performanță. Am fost optimiști la început, apoi…

Nu ma gândeam că putem face un meci atât de slab la meciul de retragere al lui Săpunaru. Efectiv, e o echipă blocată. Astăzi a fost o umilință totală.

La cum îl simt pe Șumi, abia aștept să plecam. Se simte dărâmat, nu mai poate antrena echipa la momentul actual. Am vrut să plecăm după Hermannstadt, nu am fost lăsați. Atât s-a putut.

Le-a spus și Șumudică: «Jucați, măi băieți, lăsați-mă pe mine, că eu plec la finalul sezonului».

Avea tensiunea 19 cu 10 la final. Am văzut tensiometrul, era în fața mea”.

(n.r. despre problemele lui medicale) „Am dus o viață dezordonată din punctul de vedere al alimentației. N-a fost de la supărare, dacă era de la supărare, făceam infarct când s-a prăpădit soția. Oricum, eu am mai făcut un infarct în 2009, când eram cu Răzvan Lucescu la Brașov”, a spus Cristi Petre, secundul lui Marius Șumudică, la conferința de presă.