De ce a plecat Mircea Bornescu de la FC U Craiova 1948: ,,N-a fost ceva premeditat”

Mircea Bornescu a plecat de la FC U Craiova 1948, după ce a reuşit să promoveze cu echipa alături de Eugen Trică, plecat şi el din Bănie, de asemenea.

Acesta spune că despărţirea nu era una stabilită dinainte, ci s-a produs în momentul în care a văzut că nu există discuţii despre o eventuală prelungire a contractului.

Fostul portar mai spune şi că în noul proiect de la echipă nu a fost consultat, dar per total a avut o relaţie bună cu patronatul echipei oltene.

,,N-a fost ceva premeditat! Chiar avusesem o discuție și cu Adrian Mititelu, dar și cu juniorul. Am văzut că nu am mai discutat despre prelungirea contractului și am decis că e mai bine să ne despărțim. Am văzut că se începe un proiect nou, cu foarte mulți jucători aduși din străinătate și n-am fost consultat. Alături de Eugen Trică am făcut o treabă foarte bună, eram un grup foarte unit, dar am văzut că se încearcă să se schimbe totul, cu jucători noi.

Am avut o relație bună și cu Adrian Mititelu, cu fiul dânsului, cu Adrian Mutu, n-am plecat cu scandal. Atunci când am venit noi, echipa era debusolată, dar le-am redat încrederea, iar de la meciul cu Reșița s-au descătușat și am dominat campionatul fără probleme.”, a declarat Mircea Bornescu, pentru ProSport.