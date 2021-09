De ce Dinamo nu a fost pe lista lui Miriuță: „Am fost scârbit! Mă doare situația”

Vasile Miriuță a fost una dintre variantele luate în calcul de Iuliu Mureșan pentru înlocuirea lui Dario Bonetti pe banca lui Dinamo.

Fostul antrenor de la Ceahlăul, CFR Cluj, Hermannstadt, Kisvarda și Minaur Baia Mare a dezvăluit de ce nu a dorit să meargă în Ștefan cel Mare, acolo unde a mai antrenat în perioada septembrie 2017 – februarie 2018.

Miriuță a declarat că experiența de la echipa sibiană, patronată la acel moment de Claudiu Rotar, i-a lăsat un gust amar și nu mai dorește să revină în antrenorat. Acesta păstrează o relație bună cu Iuliu Mureșan și îl doare situația prin care trece Dinamo.

”Nu am dorit să mai fiu antrenor și cred că a fost alegerea cea mai bună, să fiu director tehnic. Dacă voiam să fiu antrenor, nu numai la Dinamo, puteam să fiu și acum o lună, și acum două luni, că am avut oferte de la două echipe din Liga 1 și două din Liga 2. Am fost scârbit de ceea ce s-a întâmplat la Sibiu, ultima echipă la care am fost antrenor, și am zis că iau o pauză.

Claudiu Rotar era patron când eram acolo. Cu Iuliu Mureșan am o relație extraordinară, am lucrat cu dânsul trei ani de zile. Mă doare situația pentru că am antrenat acolo (n.r.- la Dinamo), văd ce se întâmplă și sper să-și revină. E o situație delicată cu Bonetti, l-au pus pe Colceag interimar.

Trebuie să se hotărască repede dacă va rămâne Colceag sau vor pune antrenor cât mai repede, pentru că jucătorii trebuie să știe cine e șeful în vestiar. Pot să rămână în prima ligă, Torje, Ivanovski, Matei, sunt jucători buni. Dacă vor fi puși la punct din punct de vedere fizic, nu văd o problemă să rămână în prima ligă”, a declarat Vasile Miriuță, pentru Digi Sport.