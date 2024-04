De ce nu a putut Dan Alexa să evolueze la cel mai înalt nivel din Europa: „Îmi era foarte greu!”

Dan Alexa a vorbit de curând despre cariera sa de jucător. Actualul antrenor de la CS Tunari, din Liga 2, a dezvăluit motivul pentru care nu a putut evolua la cel mai înalt nivel din Europa.

„Chirurgul” a mărturisit că o condiție din naștere i-a dat bătăi de cap în cariera sa. Iată povestea tehnicianului român.

„Îmi era foarte greu!”

„Eu cred că sunt unul dintre jucătorii care am reușit cu probleme, adică platfusul și… Adică eu făceam trei pași ca să-l ajung pe acela care făcea un pas. Îmi era foarte greu.

Doctorii și antrenorii știau despre aceste probleme. Eu eram conștient că pentru a face acei trei pași, eu trebuie să fac șase. Ca să fac șase, trebuie să fiu foarte pregătit și asta însemnat trezitul de dimineață.

Toată viața mea a fost canalizată în jurul fotbalului. Am reușit maximum. Mi-a dat Dumnezeu maximum din ce puteam obține. Am câștigat campionatul, am jucat la echipa națională… cred că mi-ar fi fost foarte greu să mă transfer în străinătate într-un campionat bun.

Am fost dedicat fotbalului, iar fotbalul te răsplătește. Asta este filozofia mea și în meseria de antrenor”, a spus Dan Alexa, conform Sport.ro.