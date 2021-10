De unde s-a inspirat Ianis Hagi la meciul cu Germania: ,,Simt că am multe în comun cu el”

Ianis Hagi e pe val în acest moment. Mijlocaşul a arătat o formă senzaţională în meciul cu Germania, scor 1-2, în care a reuşit să şi înscrie golul de 1-0.

Fiul ,,regelui” a dezvălui de la ce fotbalişti se inspiră în cariera sa. Acesta a mărturist că e fan al lui Johan Cruyff, cel care l-a antrenat pe taăl său la Barcelona.

,,Nu am un singur fotbalist preferat. Mereu au apărut fotbaliști incredibili, care m-au fascinat și pe care i-am admirat. Din generația actuală m-au atras pe rând Cristiano, în perioada Manchester United, Messi și Neymar. Din generația trecuta i-aș menționa pe Zidane și pe Platini. Nu am avut șansa să-i văd pe viu, ci doar pe Youtube, dar mi se par senzaționali. În afara de cei doi, l-aș mai menționa pe Johan Cruyff.

Am urmărit toate filmele de pe youtube cu Cruyff. De la el am avut de învățat enorm, începand cu stilul de joc și jocul cu ambele picioare. În plus, dincolo de latura sportivă, la Cruyff m-au atras mentalitatea și educatia pe care le-a etalat atât în teren, cât și în afara terenului. Simt ca am multe în comun cu Johan Cruyff.”, a declarat Ianis Hagi, pentru www.rfhsport.ro.