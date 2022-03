Decizia luată de Adrian Mutu, în privința lui Cristian Săpunaru: “Are ocazia de a analiza”

Adrian Mutu a a susținut prima conferinţă de presă din postura de antrenor al Rapidului și a vorbit, printre altele, despre situația lui Cristian Săpunaru.

Mutu spune că fundaşul va fi antrenorul din teren al alb-vișiniilor.

„Am o relaţie foarte bună cu Săpunaru, am fost colegi la echipa naţională câţiva ani buni. Are experienţă, e un jucător exponenţial. Eu cred că el vrea să înceapă meseria de antrenor când se va lăsa, deci are ocazia de a analiza şi de a încerca să gândească precum un antrenor de acolo, din teren. Normal că am nevoie de experienţa lui, de pasiunea lui pentru Rapid. E un rapidist convins şi aş vrea să fie antrenorul meu din teren”, a spus Mutu.