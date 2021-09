Decizia lui Adi Popa i-a surprins pe foștii colegi de la FCSB: „Eu nu m-aș duce acolo!”

Fostul fotbalist al celor de la FCSB a ajuns zilele trecute la un acord cu CSA Steaua, valabil pe două sezoane!

Adi Popa este ultimul transfer al formației din Ghencea, iar jucătorul în vârstă de 32 de ani nu se gândește la altceva decât la promovarea mult așteptată. Cu toate acestea, foștii colegi ai lui „Popică” de la echipa lui Gigi Becali nu privesc cu foarte mult entuziasm mutarea sa la divizionara secundă, iar Lucian Filip a făcut o declarație sinceră.

Actualul mijlocaș al celor de la Academica Clinceni a mărturisit că nu se așteapta la o asemenea decizie din partea lui Adi Popa, mai ales după trecutul la FCSB. Întrebat despre posibilitatea de a ajunge și el într-o bună zi în curtea clubului din Ghencea, Filip a răspuns categoric.

„M-a surprins alegerea lui, mai ales că el a jucat de două ori pentru FCSB. Prima oară am înţeles, a doua oară el chiar avea nevoie de club în acea perioadă mai mult decât avea clubul nevoie de el. Până la urmă e alegerea fiecăruia, dacă el crede că aşa e mai bine, eu nu prea am ce să comentez. (n.r. – tu ai juca acolo?) Nu, pentru că eu nu mă dezic de unde am jucat, unde am cunoscut cele mai mari satisfacţii”, a spus Lucian Filip, la conferinţa de presă dinaintea meciului FCSB – Academica Clinceni.

Adrian Popa a evoluat pentru FCSB în perioada 2012 – 2017, respectiv 2019 – 2020. 230 de meciuri, 28 de goluri și 48 de pase decisive reprezintă bilanțul mijlocașului în cele două experiențe avute la echipa lui Gigi Becali.