VIDEO | Adi Popa, primul interviu după ce a fost prezentat oficial de CSA Steaua: ,,Revin în locurile unde am copilărit”

Fostul fotbalist al celor de la FCSB, Voluntari şi Clinceni a anunțat miercuri seară că ajuns la un acord cu CSA Steaua.

Adi Popa este ultimul transfer al formației din Ghencea, iar jucătorul în vârstă de 32 de ani nu se gândește la altceva decât la promovarea mult așteptată. Până atunci însă, oficialii Stelei trebuie să găsească rapid un sponsor și să privatizeze clubul, așa cum este menționat în regulamentul FRF, altfel nu vor avea dreptul de a primi accesul în Liga 1.

După ce a fost prezentat oficial de formaţia din Ghencea, Adi Popa a oferit şi primul interviul pentru siteul clubului. Acesta spune că este un pas important pentru cariera sa acest transfer.

,,În jurul vârstei de 7-8 ani am venit prima oară pe stadion şi îmi aduc aminte de vechiul stadion. Un pas important pentru mine, revin în locurile unde am copilărit, în locurile unde am cunoscut cele mai mari satisfacţii din carieră 0100 pe acest stadion.



(n.r. – Te gândeşti să îţi închei cariera cu o promovare cu Steaua?) Nu mă gândesc, ăsta este obiectivul meu personal, pe lângă cel impus în contract. Pe termen scurt să fiu sănătos în primul rând. Să prind ritmul de meci cât mai repede pentru că eu nu am jucat niciun minut din luna mai când am avut ultima etapă la Clinceni.

Chiar dacă m-am antrenat de la 1 iulie cu ei, meciul este meci şi nu am jucat nici meciuri de pregătire, nici oficiale. Când se trage prima linie să fim în primele 6, iar din iarnă încolop să atacăm 1-4.”, a declarat Adi Popa, pentru Steaua TV.

