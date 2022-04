Decizia lui Ashleigh Barty după anunțul retragerii din tenis: „E ceva ce mi-am dorit mereu să fac”

Australianca ce a șocat lumea sportului alb după ce a decis să renunțe la activitatea de performanță luna trecută va trece într-o nouă etapă a vieții.

Fosta sportivă în vârstă de 25 de ani se va rupe total de tenis deocamdată urmând a-și concentra eforturile într-un proiect de suflet. Ea și-a înștiințat fanii că va scrie o serie de cărți dedicate copiilor grupate sub numele Little Ash, care va fi disponibilă pentru publicul larg începând cu a doua jumătate a acestui an. Primele șase avolume vor fi inspirate din viața ei și a familiei sale. Sursă de inspirație i-a fost nepoțica sa de cinci ani, Lucy. Barty a declarat că va merge în zonele mai puțin locuite ale țării sale pentru a împărtăși lecturile alături de copiii de acolo.

„E la vârsta perfectă în care poate înțelege poveștile. Va fi minunat să poată citi poveștile scrise de mine. La 25 de ani nu e ceva obișnuit să intri într-un proiect ca acesta, dar este foarte captivant. Va fi distractiv și e ceva ce mi-am dorit întotdeauna să fac.

Australianca a promis că va lansa și o carte autobiografică până la sfârșitul acestui an în care își va povesti momentele de referință ale vieții sale de până acum. Din pucntul de vedere al carierei sportive, Barty se poate lăudat cu trei titluri de grand slam câștigate, având în palmares trofeele de la Australian Open, Roland Garros și Wimbledon. Ea și-a anunțat retragerea în momentul în care era liderului clasamentului WTA.