Decizia lui Mititelu care îi va înfuria pe fanii olteni! Suporterii au interzis pe stadion la meciurile de acasă

Adrian Mititelu, patronul lui FC U Craiova, a anunțat că la meciurile din perioada următoare de pe teren propriu, fanii nu vor avea acces pe stadion.

Decizia a fost luată după scandalul de la Sfântu Gheorghe.

”Se întâmplă la un meci-două, asta e situația, ce să facem? Sunt niște chestiuni pe care nu le pot gestiona. Așa am simțit în seara asta (n.r – să nu meargă la meci) pentru că am primit multe reproșuri în comunicările mele cu fanii. Am simțit că e normal acest gest. Era aiurea să apăr eu la oficială, stadionul gol, iar ei acasă.

Nu e suspendat stadionul, dar, în acest moment, pentru ziua de mâine nu suntem capabili să asigurăm că va fi un comportament civilizat al spectatorilor. Există mai multe acțiuni ale unor membri ai galeriei care vor să destabilizeze echipa, să facă rău echipei. Inclusiv cu scandări xenofobe și alte gesturi. Vor să facă anumite gesturi cu scopul de a-mi face mie rău și pentru a mă convinge să plec. Sau să vând ceva ce nimeni nu vrea să cumpere.

Sunt mai multe chestiuni în derulare. Sper ca autoritățile să intervină. Pe de altă parte, nu ascund nici faptul că vrem să implementăm un nou mod de acces la stadion. Studiem sistemul englezesc și belgian. Vrem să facem o revoluție. Obiectivul nostru pe termen mediu – pentru că nu se poate pe termen scurt – este înjurături zero la stadion. Ai înjurat, ieși afară de pe stadion! Asta e, vom avea puțini pe stadion, dar în viitor vom avea mulți”, a spus Adrian Mititelu, la emisiunea Superfanii.