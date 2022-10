Declarația care aprinde speranțele rapidiștilor: „Nu neg faptul că mă gândesc la titlu”

Rapid se menține pe locul 2 în Superligă, la 5p de Farul, după ce a învins CFR Cluj cu 2-1 în Etapa a 16-a, prima a returului.

Adrian Mutu argumentează că Rapid a meritat victoria cu CFR Cluj prin faptul că a avut o posesie de 67%

Tehnicianul Rapidului, Adrian Mutu, a vorbit despre partida împotriva campioanei și susține că victoria este meritată.

„A fost un meci teribil de greu, dificil mai ales pe plan fizic, pentru că CFR e o echipă foarte puternică, la ceea ce înseamnă componența echipei ca fizic.

Am avut de luptat, a fost un meci de luptă, nu la propriu, pentru că a rămas totuși în limitele sportivității, dar a fost un meci în care a trebuit să ne autodepășim la ceea ce înseamnă nivel fizic.

Nu am mai întâlnit o echipă astfel de puternică din punct de vedere fizic și, sincer, nu e întâmplător ce a făcut CFR în ultimii cinci ani. Nu e întâmplător ce echipă își face Dan Petrescu sau și-a făcut. Nu sunt întâmplătoare nici rezultatele pe care le-au avut în Europa, pentru că în Europa, la nivelul ăsta, se joacă mult fizic.

Eu zic că victoria cu CFR Cluj e una meritată. M-am uitat pe statistici, din curiozitate mai mult, și am văzut că la nivel de posesie suntem la 67% per total, pentru Rapid, iar în prima repriză am avut 75% posesie, ceea ce este incredibil.

Chiar dacă am auzit și unele comentarii că prima repriză ar fi fost a CFR-ului. Nu, CFR-ul a avut sporadic ocazii, dar noi am controlat jocul cap-coadă, am avut inițiativa, am încercat să desfacem…”, a spus Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

„Noi am impus ritmul jocului”, insistă antrenorul Rapidului, Adrian Mutu

Adrian Mutu recunoaște că Rapid a avut șansă cu CFR Cluj. „Dar fără asta în fotbal, sau în sport în general, nu ai ce să cauți… Tot timpul fotbalul ține un echilibru la ceea ce înseamnă șansă, azi o ai tu, mâine o are celălalt și așa mai departe.

Noi am impus ritmul jocului, nu pot să spun că am fost foarte mult peste ei, am fost acolo, la un cioc de barcă, așa cum spunem noi…

Până la urmă să nu uităm că e campioana României, sunt jucători învățați să joace de două ori pe săptămână, eu am jucat la rândul meu 8 ani de două ori pe săptămână… Asta e un avantaj pentru ei, fiindcă jucătorii au ritm, sunt tot timpul la 100%, sunt conectați….

Echipa asta a fost făcută pentru play-off. Obiectivul nostru este intrarea în play-off și, bineînțeles, Cupa României. Obiective pe care încercăm să ni le atingem.

Cupa este un obiectiv, ne dorim s-o câștigăm, Rapidul are vreo 14 Cupe dacă nu mă înșel și este un trofeu pe care clubul și-l dorește”, a mai precizat el.

„Nu neg faptul că mă gândesc la titlu”, recunoaște Adrian Mutu

Tehnicianul Rapidului nu ascunde că, în iarnă, se va despărți de câțiva jucători. „Atunci când se va întrerupe campionatul vom face o analiză și împreună cu conducerea clubului, cu Nico și cei doi patroni, vom vedea ce decizie vom lua și dacă e cazul să intervenim în mercato, să facem sprintul final pentru ultima parte și unde dorim să ajungem.

Eu nu neg faptul că mă gândesc la titlu. Ce antrenor îți spune că nu vrea titlul? Nu există așa ceva, Doamne ferește! Nu e vorba de a spera, ci de faptul că e un obiectiv pe termen lung. Obiectivul meu e să ajung în play-off.

Ajungând în play-off, normal că mă bat și la campionat. Acolo vreau să vorbim… Vreau să rămânem cu picioaree pe pământ, pentru că n-ar fi corect față de fani să-i amăgim…

Echipa asta a fost formată într-un fel și a fost formată pentru play-off. Dacă am vorbi numai de titlu, de titlu, de titlu, ar fi trebuitr să facem o echipă de titlu! Știm foarte bine, am văzut și aseară, la ce nivel trebuie să joci ca să iei titlul.

Sunt jucători care pot să ducă, sunt alți jucători care atunci când se ridică nivelul nu mai pot să ducă și atunci… Vor fi jucători care vor pleca în iarnă. Vedem împreună cu clubul ce va fi. Eu cred că în momentul de față am un lot de play-off”, a încheiat tehnicianul Rapidului.