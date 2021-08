Declarația de ultim moment a lui Edi Iordănescu, despre posibilitatea s-o antreneze pe FCSB

Edi Iordănescu (43 de ani) a reacționat, după ce Gigi Becali (63 de ani) a anunțat că antrenorul are șanse mari să o preia pe FCSB.

”Salut! Nu am dat declarații publice și nu am o poziție oficială referitoare la informațiile din spațiul public din ultima perioadă. Toate la timpul lor. Pt moment chiar nu am ce sa anunt/comunic. Va rog sa ma intelegeti si respectati pozitia.

Orice informatie pe surse sau eventuala ‘declaratie’ a mea din spatiul public, este asumata de cine produce stirea !! O zi buna”, este mesajul postat de Edi Iordănescu, pe contul personal de Facebook.

Gigi Becali, finanțatorul FCSB-ului, este disperat să pună echipa pe picioare și îi oferă lui Edi Iordănescu absout tot. Surse din anturajului omului de afaceri susțin că Gigi Becali e dispus să-i lase complet mână liberă lui Iordănescu

Edi Iordănescu a început fotbalul la Steaua. De-a lungul timpului a mai evoluat la Sportul Studenţesc, Panionios, Unirea Focşani, Rapid, Rocar, Alki Larnaca, Petrolul şi FC Vaslui.

De asemenea, Edi Iordănescu a antrenat echipele Târgu Mureş, Pandurii, CSKA Sofia, Astra, CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş. Are în palmares titlul de campion în Liga 1 cucerit în sezonul 2020-2021 și două Supercupe ale României în 2018 şi 2020.