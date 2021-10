Declaraţie fabuloasă: ,,Eu sunt transom, m-am vaccinat! Am dat crezare ştiinţei! Nu mai transfer la FCSB”

Gigi Becali, patornul celor de la FCSB, a anunţat în mai multe rânduri că nu se va vaccina împotriva COVID-19. Acestaa a precizat la Realitatea Sportivă că nu vrea să se transforme în ,,transom”.

Florin Manea, agent de jucători, s-a vaccinat împotriva COVID-19 cu toate cele trei doze. Acesta glumeşte acum pe seama declaraţiilor date de Gigi Becali şi anunţă că nu mai are cum să transfere jucători la FCSB, întrucât a devenit ,,transom”.

,,Am văzut declarația lui Gigi Becali…că dacă faci vaccinul te faci transom, nu mai ești om. Și eu sunt transom, mi-am asumat. Am făcut toate cele trei doze, l-am vaccinat și pe fiul meu.

În imbecilitatea mea am dat crezare științei…Nu mai transfer nimic la FCSB și nu sufăr, de fapt n-am suferit niciodată. Dacă stau să mă gândesc…în afară de Tamaș, când a venit prima dată la FCSB – nu am luat niciun ban atunci, am făcut-o pentru Gabi – nu am adus niciun jucător acolo.”, a declarat Florin Manea, pentru ProSport.