Declaraţie savuroasă după Germania – România, 2-1: ,,Dacă aveam tricouri albastre, parcă vedeam un catenaccio italian”

România a suferit un eşec cu Germania în preliminariile Campionatului Mondial, scor 1-2, după ce la pauză a condus cu scorul de 1-0.

Golurile partidei de la Hamburg au fost marcate de către Ianis Hagi, în minutul 9 al jocului, în timp ce nemţii au întors scorul în repriza a doua, prin Serge Gnabry, în minutul 52, cu un şut din afara careului şi Thomas Muller, în minutul 81. În urma acestui rezultat, România ocupă locul 4 în clasamentul Grupei J, cu 10 puncte acumulate din 7 partide disputate până acum. Acum, ,,tricolorii” se pregătesc de meciuld e foc cu Armenia, de pe 11 octombrie.

Viorel Moldovan, fost mare internaţional, a vorbit despre meciul de sâmbătă seara. Acesta a fost mulţumit de jocul prestat de elevii lui Mirel Rădoi şi este de părere că dacă ,,tricolorii” ar fi purtat echipamentul albastru, s-ar fi asemănat foarte mult cu reprezentativa Italiei.

,,Putea fi un Oktoberfest frumos pentru noi, pentru că tot suntem în octombrie şi ştim ce se întâmplă în Germania, este acel festival al berii. Dar puteam să îl sărbătorim noi.

Într-adevăr, ca şi joc, de mult nu am văzut echipa naţională practicând un joc de o asemenea manieră şi mă refer la acest echilibru defensiv, această organizare.

La un moment dat, mă uitam la televizor şi, dacă aveam tricouri albastre şi jambiere albastre, nu galbene, parcă vedeam Italia, vedeam un catenaccio italian, vedeam o naţională a Italiei foarte organizată.

Păcat că, în anumite momente, nu am reuşit să punem mai multe probleme în ofensivă, să ne ducem şi să speculăm vulnerabilităţile lor mai ales îm axul central defensiv, să ajungem în situaţii de unu-la-unu, ceea ce am făcut în debutul jocului, când am reuşit să şi marcăm prin Ianis Hagi.”, a declarat Viorel Moldovan, pentru Digisport.