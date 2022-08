Declarațiile antrenorului de la Viking, după ce a câștigat cu FCSB: ”Jucătorii mei au alergat tot meciul!”

FCSB a fost învinsă pe Arena Națională, de către Viking, scor 1-2. Florinel Coman a marcat unicul gol al echipei lui Nicolae Dică. La finalul meciului, Morten Jensen, antrenorul de la Viking, a oferit mai multe declarații.

”A fost maximum ce puteam obține azi. Steaua (n.r. – FCSB) este o echipă foarte bună, am văzut asta azi. Am fost dominați în anumite momente, dar am reușit să ieșim învingători. Cred că am obținut mai mult decât meritam astăzi.

În ciuda victoriei, cred că șansele de calificare sunt 50-50%. Este multă calitate în această echipă a Stelei (n.r. – FCSB). Confruntarea rămâne deschisă înaintea meciului din Norvegia.

Jucătorii mei au alergat tot meciul, au avut crampe, au sângerat, au obosit. A trebuit să folosim multă energie, pentru a putea să obținem o victorie aici. A fost foarte important să ne apărăm bine. Steaua (n.r. – FCSB) a fost periculoasă pe centrări, dar apărarea noastră a fost eroică. Ne pricepem foarte bine la acest lucru, la apărare.

Echipa noastră este mai bună pe teren sintetic, suntem obișnuiți cu asta, sper să fim mai buni decât astăzi, pe iarbă, în special cu mingea la picior. Dar nu cred că este un avantaj pentru noi. Steaua (n.r. – FCSB) are mulți jucători foarte buni, ar trebui să se simtă confortabil și pe teren sintetic.

Calificarea în grupele Conference League ar reprezenta o mare aventură pentru toată echipa și pentru tot orașul. Aștept un stadion plin în Norvegia, 16.000 de spectatori, și va fi o atmosferă foarte bună pentru noi. Calificarea noastră ar reprezenta o mare surpriză, Steaua (n.r. – FCSB) este favorită.

Cred că Norvegia s-a dezvoltat mult în ultima vreme, în privința cluburilor de fotbal. Bodo/Glimt se poate califica în Champions League. În clasamentul campionatelor, Norvegia este pe locul 12. Echipa națională a Norvegiei e tot mai puternică, în ultimii zece ani ne-am dezvoltat foarte bine. Nu avem mulți bani în campionat, nu avem patroni foarte bogați, dar avem academii care produc jucători talentați”, a spus Morten Jensen, la conferința de presă.