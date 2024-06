Declarațiile lui Alex Chipciu, după ce nu a fost convocat la EURO 2024: ”Naționala s-a transformat într-o echipă de club”

Mihai Stoica și Laurențiu Reghecampf sunt de părere că Alexandru Chipciu ar fi trebuit să fie convocat de către Edi Iordănescu la EURO 2024. Totuși, selecționerul a luat altă decizie.

Alex Chipciu a fost întrebat despre absența sa la EURO 2024 și a spus că poate să înțeleagă decizia lui Edi Iordănescu.

De asemenea, fotbalistul susține că prima reprezentativă a ajuns ”mai privată”.

„Sincer, dacă eram mai tânăr, probabil că egoul era mult mai mare, m-aș fi simțit nedreptățit. Din punct de vedere fotbalistic – la câți jucători sunt acolo, 26 – poate aș fi fost în primii 26 de jucători ai României raportat la evoluțiile avute la echipa de club și la poziția de fundaș stânga mai ales. Dacă aș fi comparat cu fundașii stânga din țară, cel puțin, cred că aș fi acolo, dar asta e alegerea selecționerului.

În același timp, eu n-am avut nicio contribuție la această calificare, n-am fost deloc, iar echipa națională s-a transformat în ultimul timp mai mult într-o echipă de club, cu aceeași jucători mereu, indiferent de formă, că joacă, că nu joacă. Acum e mai privată echipa națională. E posibil să dea roade acest sistem și să facem performanță sau e posibil să nu dea roade și să apară lumea să spună de ce nu l-ai luat pe Mitriță, ori pe Chiricheș.

E decizia selecționerului, el își asumă, el va fi primul lăudat sau primul criticat. Noi sperăm să fie lăudat”, a spus Alexandru Chipciu, într-un interviu pentru PRO TV.

„Dacă am face comparații cu generațiile trecute, doar ce am văzut filmul Generației de Aur, Marius Lăcătuș nu a fost convocat la echipa națională în 1994. E ceva incredibil! Plus că au fost și câteva rezerve care nu erau la același nivel al echipelor cu ceilalți, cum ar fi Hagi, Dan Petrescu, Gică Popescu, Dorinel Munteanu, Ilie Dumitrescu. Faptul că Marius Lăcătuș nu a fost… eu nu pot să cred așa ceva! Dar ăsta e fotbalul.

La fiecare turneu mai sunt jucători care nu prind lotul, cum a fost Maxim în 2016. Maxim, în perioada aia, juca și nu juca la Stuttgart. Probabil criteriul a fost că nu juca la Stuttgart. Dacă l-am avea acum pe Maxim la Stuttgart, am zice că trebuie chemat neapărat pentru că așa se merge acum la echipa națională. Sunt momente și momente.

Țin minte că în perioada cu domnul Daum erai criticat și dacă jucai. Eu jucam la Anderlecht și atunci se punea problema. Clar, acum s-a restrâns aria de selecție. Jucătorii, chiar dacă nu sunt în formă sau nu joacă la echipe lor de club, au fost aleși de selecționeri să vină”, a mai spus Alexandru Chipciu.