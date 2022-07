Declarațiile lui Bergodi după egalul cu Petrolul Ploiești: ”Nu am vrut să dau în cineva!”

Petrolul Ploiești a remizat duminică, scor 1-1, cu Sepsi, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 3 a Superligii. Tamaș a reușit să marcheze pentru echipa nou promovată în Liga 1.

Fundașul experimentat a fost bandajat la mână dreaptă, după ce a dat cu pumnul într-un panou LED, după ce a reușit să marcheze. La finalul meciului, Bergodi a avut un gest necontrolat și a șutat mingea cu putere. Antrenorul italian a oferit mai multe explicații.

”Nu am fost tensionat, m-am enervat când am ratat o ocazie mare și am pierdut o minge, dar nu am vrut să dau în cineva. Dacă dau în cineva, lua bine, ai înțeles? Loveam bine mingea. Nu, a fost un gest copilăresc, dar nu aveam nimic cu suporterii sau cu cineva de aici.

Dacă joacă așa, se poate salva. Sunt și adversarii buni, nu putem întotdeauna să găsim o scuză. Nu se poate să nu faci greșeli. Ne-au pus un pic de presiune, dar e normal, pentru că noi am jucat cu 3 zile în urmă.

Avem un lot bun, iar cei de pe bancă au intrat bine. Din păcate, asta e situația, am ratat și acel penalty. Dar băieții au reacționat bine și nu pot să le reproșez nimic. A dat gol Tamaș, din fază fixă, e un jucător foarte bun.

Nu e problemă, se poate întâmpla. Important e că băieții au reacționat foarte bine și am avut o ocazie mare la ultima fază. Asta este, luăm un punct, mergem mai departe, e început de campionat, avem două remize și o victorie. Sunt mulțumit, pentru că urmează jocul de joi, care e foarte greu.

Va fi foarte greu, pentru că se vede ce echipă este, e pe primul loc în Suedia. Sunt deja 16 meciuri jucate și ei sunt pe primul loc, în plin sezon, și stau bine din punct de vedere fizic.

Normal că noi visăm să trecem, dar a fi un meci foarte greu pentru noi. E o echipă disciplinară din punct de vedere tactic, suedezii sunt întotdeauna așa. Au și forță, și viteză. Repet, deși au jucat 16 meciuri, ei sunt pe primul loc. Asta înseamnă ceva”, a precizat Bergodi.