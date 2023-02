Declarațiile lui Leo Strizu în legătură cu deciziile lui Gigi Becali din meciul cu Farul

FCSB a suferit o înfrângere dureroasă în fața Farului Constanța, scor 2-3, iar patronul Gigi Becali a recunoscut că nu a fost inspirat când a decis să facă anumite schimbări în repriza a doua.

Antrenorul roș-albaștrilor, Leo Strizu, a fost nevoit să comenteze declarația lui Becali la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj.

Strizu a mai spus că Gigi Becali ia deciziile în numele clubului, așa că deciziile patronului sunt „lege” pentru ceilalți angajați.

„(n.r. despre declarația lui Gigi Becali) Credeți că pot să vorbesc eu în numele lui Gigi Becali? Nu cred că pot. Bineînțeles că îl cunosc, este patronul echipei, ar fi culmea să nu-l cunosc. Nu pot să comentez ce spune Gigi Becali. Este patronul echipei, el decide”, a spus Leo Strizu, la conferința de presă.

Gigi Becali a recunoscut că a greșit unele schimbări.

”Nu m-am supărat așa de tare, pentru că a fost un eveniment. La final, m-am gândit că nu mai sunt ca înainte, cu patimă. Până la urmă, asta e viața lui Gică, fotbalul. S-ar fi mâhnit el, dacă lua bătaie. La el contează numai fotbalul, la mine, nu. Așa a vrut Dumnezeu.

Dacă era chestiune de joc, era o problemă. Golul trei a fost valabil. Plus că am avut multe ocazii, mingea a fost numai la noi. Am făcut greșeli la schimbări. Nu trebuia băgat Omrani. A dat și acel autogol….a dat în minge…așa fost să fie. Problemă nu e.

Cui să-i reproșez schimbările? Mie să-mi reproșez? (n.r. – râde). Păi, îmi reproșez, dacă e”, a declarat Gigi Becali.