Declarațiile lui Marius Croitoru după egalul cu Rapid: ”Le-am spus că merită felicitați pentru rezultat!”

Pănoiu de la Rapid a deschis scorul încă din minutul 2.

Ionuţ Şerban a egalat pentru FC Argeș în minutul 60.

Rapid este pe locul 3 în clasament cu 34 de puncte.

La finalul meciului, Marius Croitoru a oferit mai multe declarații.

”Dacă luăm prima repriză, putem spune că este un punct echitabil. Dacă luăm doar a doua repriză, putem spune că am pierdut două puncte. Dacă luăm tot meciul integral, mă pot declara nemulțumit. Într-un fel, în fotbal, îți găsești echilibrul ca rezultate și joc. Ușor-ușor, ne apropiem de ceea ce ne dorim noi. Mai puțin mă interesează tactica, cât mă interesează spectacolul. Din păcate, a fost un singur gol, dar ocazii am avut numai în a doua repriză vreo trei.

Că mai am 90 de minute să dau două goluri. E mai bine să iau gol repede, decât în minutul 90. Mi-aș fi dorit să nu încep așa, dar, câteodată este mai bine să iei gol repede, pentru că ai timp să revii. E mult mai ușor. Dacă iei gol în minutul 90, nu ai timp să revii.

Le-am spus că merită felicitați pentru rezultat, pentru atitudinea și încrederea avută în a întoarce rezultatul. Până la urmă, trebuie să înțeleagă că suntem FC Argeș, un club mare, și că trebuie să facem lucrurile așa cum îmi doresc eu, să facem spectacol meci de meci.

Sunt cele patru-cinci care deja par calificate și mai rămâne un loc, maxim două, pentru celelalte cinci-șase echipe și sigur vor face schimbări masive. Cele nouă meciuri rămase vor fi foarte grele.

Pe dumneavoastră v-a surprins? Eu ce să mai zic? Bineînțeles că nu are voie să facă o asemenea greșeală la un asemenea nivel, pentru că nu vorbim de un jucător de 17 ani. Vorbim de un jucător cu experiență, dar pentru mine este un băiat și un jucător important pentru echipă. Astfel de lucruri se întâmplă la fotbal.

Ține de latura noastră umană să ne amintim de oamenii care ne-au făcut bine sau locurile în care ne-am simțit bine. Dar am contract cu FC Argeș și nu se poate pune problema. Vom vedea pe viitor. Lucrurile sunt simple: eu am deja a doua echipă. Mi-e foarte greu să o antrenez pe a treia și regulamentul nu mi-o permite.

(n.r. – despre faptul că nu are licență PRO și este monitorizat) Eu nu pot să fi urmărit, pentru că nu am de ce. Urmăresc să nu fiu urmărit. Eu sunt posesor a Licenței A UEFA. Regulamentul spune clar: are voie să dea indicații antrenorul cu Licență Pro, Licență A. Clubul FC Argeș este în regulă. Nu văd de ce ar fi probleme. Înaintea mea, au mai fost alții, 20-30, care au antrenat cu licența A și nu au fost probleme”, a declarat Marius Croitoru, la finalul partidei cu Rapid.