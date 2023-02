Declarațiile lui Mirel Rădoi după a doua înfrângere consecutivă cu Al-Tai: ”Cunoșteam situația echipei înainte să semnez, dar am acceptat provocarea”

Mirel Rădoi a pierdut al doilea meci consecutiv cu Al-Tai.

El a oferit mai multe declarații la finalul partidei și a spus că fotbaliștii au ratat două șanse pe finalul meciului.

De asemenea, Rădoi a recunoscut că era la curent cu problemele echipei înainte să semneze contractul, dar a acceptat provocarea.

”Am irosit două șanse de a marca pe final. Puteam să câștigăm, însă, în cele din urmă, am pierdut.

Jucătorii pe care îi am pot progresa. Nu avem nevoie de alți jucători. Problema lui Al-Tai nu este pe faza defensivă, ci pe cea ofensivă. Am avut șase ocazii în cele două meciuri și nu am marcat. Nouă zile nu sunt suficiente să evităm niște greșeli”, a spus Mirel Rădoi, după a doua înfrângere consecutivă la Al-Tai, conform presei locale.

”Înainte să semnez cu Al-Tai, cunoșteam situația echipei foarte bine, dar am acceptat provocarea. E ușor să vorbesc despre obiectivele mele, însă prefer să spun că vreau să adun cât mai multe puncte și să încheiem cât mai sus.

”Diferența dintre perioada în care eram jucător la Al Hilal și cea de acum, în care sunt antrenor al Al Tai, este nivelul. Când jucam, erau patru echipe puternice care se luptau la titlu. Acum, toate echipele atacă și vor să câștige, iar asta oferă mai multă competitivitate campionatului”, a mai spus Rădoi.