Dinamo, capitol aproape încheiat pentru Deian Sorescu: ,,Am venit pentru tata! Pentru mine s-a terminat absolut totul”

Deian Sorescu este tot mai aproape de o plecare de la Dinamo. CS U Craiova este una dintre posibilele destinaţii ale jucătorului de 24 de ani.

După episodul de la Mioveni, în care a fost dezbrăcat de suporteri, Deian Sorescu vrea să plece din Ştefan cel Mare. Acesta mărturiseşte că a venit în Ştefan cel Mare pentru tatăl său, însă acum lucrurile s-au mai schimbat în cee ce-l priveşte.

,,Am venit la clubul Dinamo cu brațele deschise, am venit pentru tata. El mi-a spus niște cuvinte acum, nu mă așteptam de la el, lucruri bune. A pus și el în balanță lucrurile: ‘Bă, stai, e clubul la care-mi doream să joace, dar până să îți bați joc de copilul meu!’ Totuși, are și el o limită.

Acolo a fost momentul critic, pentru mine s-a terminat absolut totul. Pentru mine a fost ceva îngrozitor. Eu nu am dormit 36 de ore, până la antrenamentul de a doua zi, cred că am dormit o oră și un pic.

Mulți nu știu ce se întâmplă cu adevărat la club. Ăsta e adevărul și asta susțin în continuare. Nu, nu se va schimba. Dacă nu s-a schimbat până acum, eu sper să se schimbe, dar nu mai am nicio încredere.”, a declarat Deian Sorescu, pentru sport.ro.