Mesajul lui Jonathan Cisse pentru suporterii ”U” Cluj: ”Avem nevoie de toți fanii să ne împingă de la spate”

Jonathan Cisse este unul dintre cei șase jucători pe care FC Universitatea Cluj i-a transferat în această perioadă de mercato.

Fundașul dreapta a oferit o serie de declarație cu privire la noua sa echipă.

Astfel, jucătorul crescut la AS Monaco susține că stagiul de pregătire din Austria este decisiv pentru parcursul echipei în campionat.

În plus, fotbalistul ivorian a precizat care este cel mai memorabil moment din cariera sa până în prezent.

De asemenea, Cisse a vorbit despre ”dubla” din Conference League, cu Ararat-Armenia.

Nu în ultimul rând, fotbalistul le-a transmis un mesaj suporterilor ardeleni.

”Am venit la un club foarte profesionist cu foarte mulți jucători buni pe care îi știu deja din campionat. Sunt foarte fericit să fiu aici.

Este o perioadă importantă, este foarte important să acumulăm forță înainte de sezon, să fim pregătiți fizic, pentru că avem obiective foarte importante de atins în acest sezon. Este un moment bun de a fi împreună ca echipă, de a comunica unul cu celălalt”, a declarat Cisse.

”Cred că din naștere sunt obișnuit cu fotbalul. A început cândva în copilărie, nu pot să spun exact când, dar cred că m-am născut lângă fotbal. Modelul meu este Yaya Toure, din Coasta de Fildeș.

În acea perioadă de la Monaco, am învățat că trebuie să fii profesionist ca să poți juca alaturi de fotbaliști de top, să fii concentrat pe ce ai de făcut, să fii umil, pentru că joci și te antrenezi cu jucători de top, dar ei se respectă reciproc și respectă jucătorii tineri. Acestea sunt cele mai importante lucruri pe care le-am învățat acolo”, a mai declarat el.

”Nu pot să spun cel mai important moment, dar, totuși, când am semnat cu Monaco, pentru că a fost un pas mare. Am venit direct din Africa și am semnat cu Monaco, iar lucrurile sunt diferite și cred că acesta și finala de Cupă pe care am pierdut cu Oțelul acum două sezoane. Și încă o finală cu naționala Coastei de Fildeș U23, eu nu am jucat, pentru că am fost accidentat, dar a fost un moment interesant.

Voi face totul să mă adaptez, iar fanii să mă ierte. Tactic, sunt un jucător care poate acoperi toată zona din apărare și încerc să joc cât mai simplu și mai eficient. Cu siguranță, voi încerca și să marchez câteva goluri, asta e o parte din ceea ce voi face pentru a ajuta echipa”, a mai spus fundașul.

”Ca orice echipă din cupele europene, știm că sunt buni, dar trebuie să credem în noi. Sezonul trecut echipa a făcut lucruri frumoase, a jucat bine împotriva echipelor bune din România, deci cred că avem șansa noastră să câștigăm aceste meciuri.

Stau întotdeauna acasă, asta e marea diferență la mine. Nu ies foarte mult afară, stau acasă, mă uit la fotbal, vorbesc cu familia mea. Lumea să știe că eu nu creez probleme, nu îmi asum riscuri, sunt un băiat liniștit. În fiecare zi mă uit la fotbal. Am o foarte foarte mare pasiune pentru fotbal”, a mai afirmat Cisse.

”Avem nevoie de voi, avem nevoie de toți fanii să ne împingă de la spate să ne atingem obiectivele în acest sezon. O să dăm tot ce avem mai bun, o să dau tot ce am mai bun și sper ca la final toată lumea să fie fericită”, a conchis jucătorul ”șepcilor roșii”.