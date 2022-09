Deian Sorescu nu poate trece peste episodul când a fost dezbrăcat de fanii dinamoviști: „Nu meritam sub nicio formă un asemenea tratament!”

Deian Sorescu s-a despărțit de Dinamo în luna ianuarie a acestui an. Jucătorul a rememorat recent un episod care l-a marcat în perioada când juca pentru gruparea bucureșteană.

Mai exact, în decembrie 2021, Dinamo a fost învinsă de Mioveni (1-2), iar fanii l-au chemat pe Sorescu, jucător pe care l-au dezbrăcat ulterior. Gestul umilitor a rămas în memoria fotbalistului.

„Nici acum nu mi-a trecut decepția pe care am trăit-o!”

„Mi-e greu să văd ce se întâmplă acolo. Au fost lucruri rele, nu ne credea nimeni când povesteam și probabil că nici cei de acum nu sunt crezuți pe deplin. Sincer, personal, m-a durut foarte tare episodul când am fost dezbrăcat de tricou. Nici acum nu mi-a trecut decepția pe care am trăit-o. Nu a fost o umilire, dar nu meritam sub nicio formă un asemenea tratament”, a declarat Deian Sorescu, pentru Playsport.

Deian Sorescu a jucat la Dinamo între iulie 2018 și ianuarie 2022. Acesta a plecat la Racow, în Polonia, în schimbul sumei de 800 de mii de euro.