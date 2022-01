Deian Sorescu, prezentat oficial la Rakow: ,,Această aventură va fi cu adevărat distractivă”

Deian Sorescu este gata de o nouă aventură în cariera de fotbalist. Jucătorul de 24 de ani tocmai a fost prezentat oficial de polonezii de la Rakow, ocupanta locului trei din Ekstraklasa.

După ce a semnat cu Rakow până în 2025, Deian Sorescu s-a arătat încântat de noua provocare ce îi va sta în cale. Acesta are încredere că va ajuta echipa care a plătit pentru serviciile sale aproximativ 800.000 de euro.

,,Cred că voi ajuta echipa. Este o provocare interesantă pentru mine, pentru că voi juca pentru prima dată în străinătate. Mi-am petrecut ultimele zile călătorind și cercetând, așa că sunt puțin obosit, dar e în regulă.

Îmi amintesc că Raków a fost fondat în 1921 pentru că primul meu club din România, Politehnica Timișoara, a fost înființat în același an. Am văzut filme despre club și fani. Această aventură va fi cu adevărat distractivă.”, a declarat Deian Sorescu, pentru siteul lui Rakow.

,,Ne bucurăm că Deian ne va întări echipa. Datorită versatilității sale, va putea ridica concurența, mai presus de toate, în poziția de extremă dreapta și stânga. Sperăm că ne va îmbunătăți calitatea în fața porții adverse.”, a declarat şi Robert Graf, directorul sportiv al celor de la Rakow.

„Am purtat cu mândrie tricoul alb-roșu!”. Sorescu, mesaj emoționant după plecarea de la Dinamo

Deian Sorescu pleacă astfel din Ștefan cel Mare după trei ani și jumătate. Cu 134 de meciuri jucate și 29 de goluri marcate, Sorescu a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la Dinamo din ultimele sezoane, însă conflictul său cu suporterii, dar și problemele financiare ale clubului au făcut ca fostul căpitan al alb-roșilor să își grăbească și mai mult plecarea.

Acum însă, după o bună perioadă petrecută în „Groapă”, Sorescu a ținut să își ia rămas bun de la fostul său club și a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

„Patru ani în acestă echipă, aici pot spune că m-am format ca fotbalist profesionist și mai ales ca persoană, atâția colegi, atâția oameni cu care am colaborat și sentimentul de nedescris atunci când îmi auzeam numele strigat pe stadion de mii de oameni, cei mai tari fani !!!

Am purtat cu mândrie tricoul alb-roșu în “Groapă” și am ținut capul sus chiar și în momentele dificile. Mulțumesc pentru tot… pentru tot ce am trăit în această echipă plină de istorie. Mulțumesc pentru tot!”, a fost mesajul lui Deian Sorescu.