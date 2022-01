Deian Sorescu, sfătuit de un coechipier să plece de la Dinamo: „Sper să se ducă la mai bine”

Alex Răuţă i-a transmis lui Deian Sorescu (24 de ani) că îi doreşte să plece ”la mai bine”. Alex Răuţă i-a transmis lui Deian Sorescu faptul că îi doreşte să plece la o echipă la care îi va fi mai bine decât la Dinamo.

Deian Sorescu este dorit de CSU Craiova, dar și de formația poloneză Legia Varșovia.

”A fost o vacanţă scurtă, nu prea am intrat bine în noul an, dar sperăm ca din acest an să remediem treburile şi să scoatem echipa din colaps. Normal că sunt optimist, în fiecare an am fost optimist, ştiu ce lot avem, sperăm să mai vină şi jucători, să ne întărim. Ştim că este un antrenor bun, antrenor de valoare şi sunt sigur că ne va ajuta şi să ne îndeplinim obiectivul. Din presă am aflat şi noi (n.r. de schimbarea lui Rednic), eram fiecare la casele noastre, am aflat din presă.

La Deian nu a fost un gest frumos din partea suporterilor, nu i-a picat nici lui bine. Sper să se ducă la mai bine. Dacă va pleca, va lăsa un gol în echipă”, a declarat Alex Răuţă.

1,9 milioane de euro este cota de piață a lui Deian Sorescu, potrivit Transfermarkt. 20 de meciuri, 8 goluri și 1 assist a adunat Sorescu în acest sezon la Dinamo.