Denis Alibec, dezamăgit după remiza cu Rapid: „Chiar nu sunt mulţumit cu un punct!” – Ce a spus atacantul Farului!

Rapid și Farul au încheiat la egalitate (1-1). Denis Alibec, marcatorul primului gol al meciului, a oferit o primă reacție la finalul partidei.

Mai exact, Alibec nu este mulțumit cu punctul obținut în Giulești. Iată ce a spus vârful Farului.

„Chiar nu sunt mulţumit cu un punct!”

„Sunt puţin supărat că nu am reuşit să luăm cele 3 puncte. Am fost timoraţi şi nu am reuşit să ne facem jocul nostru. Chiar nu sunt mulţumit cu un punct. Mă bucur că am reuşit să marchez, dar sunt supărat că nu am câştigat meciului. Am văzut că vine agresiv şi ştiam că o să vină aşa.

Când eşti atacant driblezi, fundaşii le mai „fură” aşa. Cred că au marcat foarte repede şi lucrul acesta ne-a dat puţin înapoi. Ne-am revenit, puteam să marcăm şi noi, dar şi ei. Pentru noi este un punct pierdut pentru că noi jucăm doar la victorie, chiar dacă Rapid are o echipă bună şi cu suporteri extraordinari”, a spus Denis Alibec, pentru digisport.ro.

În urma acestei partide, cele două își păstrează locurile (Farul, locul 1 cu 34 de puncte, respectiv Rapid, locul 2 cu 29 de puncte).