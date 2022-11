Denis Drăguș, după ce a marcat primul gol pentru România: ”Vrem un grup unit!”

Echipa naţională a României a pierdut, joi, pe teren propriu, scor 1-2, meciul amical disputat împotriva naţionalei Sloveniei.

Sesko a deschis scorul cu o lovitură de cap în minutul 26.

Peste doar 5 minute, Sporar a dublat avantajul oaspeților.

Drăguș a redus din diferență în minutul 64.

Moruțan a lovit bara în finalul meciului, dar tabela a rămas neschimbată.

La finalul meciului, Denis Drăguș a oferit mai multe declarații.

”Cred că prima repriză nu am avut destul de mult curaj, cred că asta ne-a lipsit. În a doua repriză s-a văzut că am avut încredere în noi, am avut ocazii, i-am dominat clar. Puteam chiar să câştigăm. Cred că trebuie să ne uităm la repriza a doua şi aşa să intrăm de la început.

Mă bucur, orice reuşită la naţională înseamnă mult, mă bucur că am reuşit să dau primul gol. Sper ca pe viitor, cu reuşitele mele, să luăm puncte şi să ne calificăm la turnee finale. Eu când intru în teren vreau să dau totul şi cred că în seara asta am dat totul. Sper să o ţin tot aşa. Când vin la echipa naţională, sper ca tot grupul să fie apt.

Trebuie să luăm fiecare meci ca pe un mod de a crea o familie, un grup unit. Cred că aţi văzut că sunt foarte mulţi jucători tineri. Eu sper să jucăm din ce în ce mai bine, să fim pregătiţi când începe campania”, a spus Denis Drăguş, la Pro Arena.