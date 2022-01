Denis Drăguş, un nou gol în tricoul echipei Standard Liege. Românul a ajuns la cota cinci în actualul sezon

Denis Drăguş a marcat un gol în meciul câştigat, miercuri, de echipa lui, Standard Liege, în deplasare, cu Eupen, scor 2-0, în etapa a 24-a a campionatului belgian de fotbal.

Românul a intrat pe teren în minutul 79, în locul lui Muleka şi a stabilit scorul final, în ultimul minut din timpul regulamentar de joc.

Scorul a fost deschis, în minutul 45, de Emond. Pentru Drăguș, acesta este al cincilea gol marcat în 17 meciuri disputate în acest sezon al Jupile Pro League. Atacantul mai are şi două pase decisive în actuala ediție de campionat.

Denis Drăguș a fost transferat de Standard Liege de la Viitorul Constanța în 2019, pentu 1,8 milioane de euro. În sezonul 2019/2020, Drăguș a fost împrumutat în Serie A, la Crotone, dar nu a bifat decât 9 meciuri. Cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt.de, este de 700.000 de euro.

În urma acestei victorii, Standard a urcat de pe locul 14 pe 12, cu 28 de puncte, la egalitate cu Sint Truidense, de pe locul 11. Eupen ocupă locul 13, cu 26 de puncte. Lider este Union Saint-Gilloise, cu 53 de puncte, urmată de Antwerp şi Club Brugge, care au câte 44 de puncte.

All three points for the visitors 🔴⚪️#jupilerproleague #eupsta pic.twitter.com/qFqTm1jRjr

— Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) January 26, 2022