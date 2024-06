Dennis Man, despre lovitura de la 11 metri ratată contra Bulgariei: „Am ratat, îmi pare rău!”

Dennis Man a avut ocazia de a aduce victoria României cu Bulgaria. Fotbalistul Parmei a ratat de la 11 metri în minutul 50, iar scorul s-a păstrat intact până la finalul partidei (0-0).

După meci, jucătorul de 25 de ani a oferit o primă reacție. Iată ce a spus despre prestația sa.

„Am ratat, îmi pare rău!”

„S-a simțit bine, am încercat să dăm totul, să câștigăm, nu am reușit, din păcate, dar cred că acest meci ne-a prins bine. Cu siguranță, vom pregăti și mai bine următorul joc. Inițial, am așteptat portarul, dar s-a aruncat prea târziu. Am ratat, îmi pare rău, dar e important să o luăm de la capăt. Mâine e o nouă zi și din nou la muncă.

Inițial, trebuia să execute Răzvan, m-a lăsat pe mine, ce pot să spun, îmi pare rău, data viitoare va executa el, cu siguranță. Nu simt presiune, fac aceleași lucruri zi de zi, este vorba doar de muncă și de concentrare pe ce am de făcut.

Lucrurile stau foarte bine, suntem foarte uniți, suntem nerăbdători să ajungem în Germania, va fi o perioadă frumoasă. Oricine își dorește să ajungă la un European, vom avea doar de câștigat. Voi încerca să ajut echipa, să dau tot ce pot.”, a mărturisit Dennis Man, după egalul cu Bulgaria.