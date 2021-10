Dennis Man nu a vrut să o lase pe FCSB pentru Parma: „A venit MM la mine”

Dennis Man a devenit în iarna trecută cel mai scump jucător vândut de o echipă din Liga 1. FCSB îl cedase la Parma, formație aflată în acel moment în Serie A, contra sumei de 13 milioane de euro .

Între timp, emilianii nu au reușit să scape de retrogradare, astfel că, în acest moment, se regăsesc în al doilea eșalon fotbalistic din Italia.

Acum, Dennis Man a dezvăluit cum a decurs plecarea sa de la formația bucureșteană. Internaționalul român nu voia să plece, fiind convins că are șanse foarte mari să ia titlul cu FCSB la finalul sezonului trecut.

Însă, intervenția lui Mihai Stoica, din considerente financiare, l-a făcut să accepte oferta venită de la Parma.

”Eu aș fi dorit să mai rămân la FCSB până în vară. Știam de interesul Parmei, dar voiam să stau să ne luptăm pentru titlu. Eram o echipă tot mai unită, ne simțeam bine în teren unii cu alții și cred că am fi avut o șansă să luăm campionatul. Nu știu dacă îl câștigam și dacă rămâneam eu acolo, dar acum e târziu pentru asta.

A venit MM la mine și mi-a spus că trebuie să plec acum, nu se mai poate amâna nimic. Sunt prea mulți bani în joc, mi-a spus el. În momentul acela l-am sunat pe Mihăilă și l-am întrebat cum e la Parma, că am văzut că e pe penultimul loc în Serie A. Vali mi-a spus că totul este perfect, condițiile de pregătire, echipa, conducerea, tot. Am zis că e ok și am semnat”, a declarat Man, pentru specialarad.ro.