Reacția lui Bănel Nicoliță ca urmare a datoriilor către cămătari: „Aceasta este ultima mea declarație”

Fostul fotbalist Bănel Nicoliță (36 de ani) a reacționat după ce în presă au apărut informații privind fuga sa din țară ca urmare a unor datorii către cămătari.

„Într-adevăr, sunt plecat din țară, dar am văzut ce ați scris și ce a apărut apoi în toate ziarele. Nu vreau să mai fiu subiect de discuție în presă, iar aceasta este ultima mea declarație”, a spus Nicoliță pentru Fanatik.

”Vreau să știe toată lumea că eu sunt bine, familia mea e bine și nu am probleme, nici datorii. Și de asemenea vreau să se știe că nu am nevoie de nimic de la nimeni. Mă descurc singur, nu am nevoie de ajutor de la nimeni. Sunt bine, sănătos și doar asta contează!„, a completat Bănel Nicoliță.

Fostul fotbalist, care s-a consacrat la Steaua, ar fi făcut unele investiții falimentare, inclusiv la echipa de fotbal a orașului natal, CS Făurei. Banii de pe urma cărora a făcut investițiile ar fi provenit de la cămătari, circa 100.000 de euro.

Nicoliță a părăsit România, cu destinația SUA, unde s-ar fi angajat în domeniul construcțiilor, potrivit surselor impact.ro.

Salariul lunar pe care îl câștigă în prezent Bănel Nicoliță e undeva în jurul a 3.000 de dolari, bani pe care fostul fotbalist îi folosește pentru a-și ajuta familia, mai precis pe mama sa și pe cele două fete pe care le are cu fosta soție.

