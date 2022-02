Derby-ul CSU Craiova – FC U Craiova 1948, analizat de Aurel Țicleanu: „Replica a fost mai consistentă decât în tur”

Fostul mare jucător Aurel Țicleanu (62 de ani) a vorbit despre victorie echipei CSU Craiova în fața rivalei din oraș, FC U Craiova 1948. În opinia sa, jucătorii pregătiți de Laurențiu Reghecampf au câștigat meritat.

„Echipa gazdă joacă de vreo cinci ani împreună. Echipa e omogenă, are relații de joc. Echipa oaspete, în schimb, nu are un an împreună în care s-a închegat. A dat o replică ceva mai consistentă față de meciul din tur. Cred că este normal, pentru că nu au trecut degeaba vreo șapte luni peste ei. Echipa are mai multe meciuri, jucătorii se cunosc ceva mai bine. Sunt două echipe aflate în stadii diferite de dezvoltare. În schimb, echipei lui Napoli le lipsesc jucători de o anumită calitate care să ridice nivelul echipei. Victoria a fost firească.

Astăzi, pe un teren prost, majoritatea jucătorilor au ales să controleze foarte mult mingea, în loc să joace ceva mai repede. FC U este o echipă periculoasă, iar Reghecampf a fost precaut. Într-un derby se poate întâmpla orice, iar 80% echipa care marchează prima, câștigă meciul. Cred că Reghecampf a pregătit meciul în așa fel încât să-i țină departe pe cei de la FCU. Echipa asta are foarte puțini jucători de viteză”, a declarat Aurel Țicleanu la emisiunea Templul Sportului, moderată de Gabi Safta, la Realitatea Sportivă HD.

CS U Craiova a învins-o, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe FC U Craiova 1948, în ultimul meci al etapei a 26-a din Liga 1. CSU Craiova ocupă locul cinci, cu 42 puncte, în timp ce FC U Craiova 1948 ocupă locul 13, cu 26 de puncte.