Derby-ul Dinamo – FCSB 0-3, sub lupa lui Dumitru Dragomir: „Nu am văzut de mult așa meciuri tâmpite”

FCSB a câștigat derby-ul cu Dinamo, cu 3-0, duminică seară, în etapa a 23-a a Ligii I. Partida s-a disputat pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir (75 de ani), a vorbit despre victoria vicecampioanei en-titre. Dragomir considerî că nivelul din derby a fost mai scăzut ca niciodată.

„De o urâțenie rară meciul. Nu am văzut de mult așa meciuri tâmpite. Îți vine să închizi televizorul. Bine, am văzut un gol de la cel mai bun jucător al campionatului. Și are doar 19 ani! E jucător de valoare, dar îi mai trebuie forță. Nu are. Are o tehnică nativă formidabilă, lovește bine mingea, nici nu o atinge cu capul. Ar trebui să facă și asta.

Pe cei de la Dinamo nici aviația americană nu îi salvează. Ei sunt de admirat că au alergat atât de mult. Alergătura în plus niveleză valorile. De la Steaua m-a impresionat Oaidă. Jucător dârz, care scoate mingi de la adversar, a dat și gol. Restul? Doamne, parcă eram râsul țării! Numai faulturi. Răuță atât poate”, a spus Dumitru Dragomir, la GSP Live.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul secund în Liga 1, 51 de puncte, în timp ce Dinamo e pe 15, cu 12 puncte.