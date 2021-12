Derby-ul românilor de Crăciun! Vor fi față în față pentru prima oară

Ultimul joc al zilei va opune două echipe pregătite de doi antrenori români. Bani Yas, condusă de Daniel Isăilă va primi vizita lui Sharjah, care îl va avea pe bancă pe Cosmin Olăroiu. Cei doi vor fi pentru prima oară rivali în carieră din postura de tehnicieni. Oaspeții sunt pe locul 11 în campionat cu 12 puncte, în timp ce trupa preluată de Oli luna trecută este a 6-a în ierarhia la zi, având cu 4 puncte în plus. Sharjah este a cincea echipă din zona arabă pe care Olăroiu o antrenează și a treia din Emirate după Al Ain și Al Ahli.

De partea cealaltă, Isăilă este abia la a doua experiență la o formație din aceast zonă a lumii, după ce a avut pe mână destinele lui Al Hazem, din Arabia Saudită. În stagiunea precedentă, Bani Yas a fost revelația din campionatul EAU după ce a terminat pe poziția secundă în campionat, în spatele celor de la Al Jazira. Fostul selecționer al tineretului a prefațat disputa românilor din golf:

Daniel Isaila: We needed time to correct mistakes and strong match awaits us.

Khaled Al Attas: This type of matches is an opportunity for players to prove themselves.

Details: https://t.co/SDNdFNx7Lb pic.twitter.com/0F5eHjVvdb

— Baniyas Club EN (@Baniyasclub_en) December 24, 2021