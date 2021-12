Un fost fotbalist al lui Dinamo, avertisment din „exil” pentru dinamoviști: „Acesta e cel mai mare pericol acum”

Paul Anton s-a despărțit de „câini” în această vară, din cauza restanțelor uriașe pe care clubul din Ștefan cel Mare le avea la el.

Mijlocașul privește acum de la mii de kilometri depărtare situația complicată pe care o traversează roș-albii.

„Dacă judec după ce văd că se întâmplă chiar acum, e destul de greu să se salveze. Dar cred totuși că iarna asta se vor reuși anumite mutări care să schimbe lucrurile. Știi care e cel mai mare pericol la Dinamo? Neliniștea! Nu lipsa banilor, nu lipsa de valoare, nimic altceva! Neliniștea! Certurile, discuțiile, intrigile, zvonurile, astea mănâncă și echipa, și clubul!

Așa era când am fost eu, fix așa e și acum. O căutare permanentă de vinovați care creează neîncredere și haos. Nici noroc nu ai când e totul negativ în jur! Și s-a văzut în multe din meciurile recente. Dinamo de azi are mai multă stabilitate financiară decât în perioada când eram eu acolo, sunt premise mai bune, dar neliniștea a rămas!”, a fost mesajul fotbalistului de 30 de ani pentru PlaySport.

Paul Anton a bifat 11 meciuri în acest sezon pentru Ponferradina, gruparea din liga secundă spaniolă la care este legitimat și Alexandru Pașcanu.

„Mi-am dorit tare mult experiența asta. În vară am avut mai multe opțiuni, oferte la fel de bune sau chiar mai bune din punct de vedere financiar. Dar am vrut mult să revin în Spania, după sezonul de la Getafe. Mi s-a părut totul extraordinar atunci, m-am schimbat mult și ca sportiv în acea perioadă. E un nivel foarte ridicat, mult peste Liga 1 și per total, campionatul, cam la același nivel cu prima ligă din Rusia!

Clasamentul e foarte strâns sunt diferențe mici între loturi. Apoi, intensitate incredibilă, rareori vezi un meci plictisitor! La nivel de jucători, sunt stranieri veniți să se afirme spre La Liga, tineri de talent împrumutați de la echipele de top din primul eșalon, plus fotbaliști cu cariere formidabile în spate care se află pe final de carieră. Sincer, e greu să compari cu Liga 1. În Segunda, totul e combinativ”, și-a descris experiența Paul Anton.