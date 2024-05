Deși nu mai lucrează pentru CFR Cluj, Andrea Mandorlini are un mare respect pentru un oficial al clubului: „Este o persoană de mare caracter!”

Andrea Mandorlini a sosit la CFR Cluj în vara anului trecut, dar a fost înlocuit la începutul acestui an cu Adrian Mutu.

Deși nu mai lucrează pentru ardeleni, tehnicianul italian a vorbit despre relația pe care o are cu conducerea clubului. De asemenea, acesta a precizat numele oficialului care l-a impresionat.

„Este o persoană de mare caracter!”

„Relația cu conducătorii a rămas bună, am colaborat și am avut relații normale, în acest moment nu am nicio relație cu conducerea clubului. Mi-a părut foarte rău să aflu că a plecat și președintele.

Cristi Balaj este o persoană de mare caracter, un adevărat profesionist, ceea ce face din el un om sincer, cu o onestitate intelectuală greu de găsit”, a spus Andrea Mandorlini, potrivit celor de la ProSport.