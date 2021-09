VIDEO | Detalii de ultimă oră legate de mărcile ”Petrolul”! Modificare importantă adusă în caietul de sarcini

Dragoș Machițescu, consilier local PNL, a oferit detalii de ultimă oră despre situația juridică a Petrolului Ploiești. Acesta a dezvăluit că s-a votat în cursul zilei de azi, joi, 30 septembrie, în ședinta Consiliului Local Ploiești, proiectul de hotărâre prin care toate cele 6 mărci să fie scoase la licitație.

Astfel, proiectul de hotărâre cu o singură marcă scoasă la licitație a fost respins!

Totodată, în noul caiet de sarcini nu se mai regăseşte criteriul de bonitate financiară ci doar criterii de performanță. Echipa prahoveană are obligația ca în primul an să se claseze în play-off, iar în al doilea an să promoveze în Liga 1.

„Legenda şi lupta continuă…

În 2006 am fost unul dintre inițiatorii proiectului „Petrolul e al nostru”, am fost în prima linie în anul 2009, 2016 şi astăzi intr-o calitate dublă, aceea de suporter şi de consilier local.

Istoria Petrolului nu are preț, este incomensurabiă fiind o proprietate de drept intelectual.

S-a votat proiectul de hotărâre care face referire la scoaterea tuturor celor 6 mărci la licitatia şi nu disociate.

O modificare semnificativă față de proiectul de hotărâre anterior este dată de faptul că în caietul de sarcini actual nu se mai regăseşte criteriul de bonitate financiară ci doar criterii de performanță după cum urmează:

-În primul an, playoff(locurile 1-6).

-În al 2-lea an, promovarea in Liga 1.

Tranzitând cele expuse anterior, raționamentul meu este acela, că prin licitarea în bloc a acestor 6 mărci protejăm identitatea acestui brand numit Petrolul.

Lupta continuă, indiferent de piedici!

TOTUL SAU NIMIC!”