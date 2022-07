Dezamăgire pentru floretiste la CM de la Cairo: au fost eliminate în Turul 1 de Singapore

Echipa feminină de floretă s-a clasat pe locul 20, joi, la Campionatele Mondiale de scrimă de la Cairo.

Delegația României și-a îndeplinit obiectivul la CM de la Cairo

Condusă de Maria Boldor, proaspăt medaliată cu bronz la individual, echipa României a pierdut încă din primul tur al tabloului principal, fiind învinsă de Singapore cu 45-39.

Celelalte componente ale echipei au fost Emilia Corbu, Mălina Călugăreanu şi Andreea Dincă,

Vineri, 22 iulie, intră în concurs echipa feminină de sabie (Sabina Martiş, Ilinca Pantiş, Maria Matei, Tania Luţea), care va încheia participarea românească la ediţia 2022 a Campionatelor Mondiale de la Cairo.

Delegația țării noastre a cucerit două medalii de bronz în probele individuale prin Iulian Teodosiu (sabie) şi Maria Boldor (floretă). Lotul, alcătuit din 17 sportivi (12 fete şi 5 băieţi), avea ca obiectiv o clasare pe locurile 4-6.

Maria Boldor este mai încrezătoare în perspectiva JO 2024 de la Paris

Maria Boldor, medaliată cu bronz în proba individuală de floretă a Mondialelor de scrimă de la Cairo, a declarat pentru site-ul clubului CSA Steaua că va munci şi mai mult pentru a confirma acest rezultat şi pentru a se califica la JO 2024 de la Paris.

„Îmi doresc să vină şi alte rezultate. Sunt conştientă că acum va începe greul, va trebui să muncesc şi mai mult, să confirm. Parisul îl simt mai aproape acum. Certitudinea nu există în sport, dar medalia asta mondială îmi dă mai multă încredere.

Medalia asta mă face să mă simt puternică, mi-a arătat că pot, că sunt în stare. Sunt foarte bucuroasă pentru rezultat. Am trăit doar cel mai frumos moment al carierei. A fost de-a dreptul copleşitor, fascinant, incredibil”, a declarat Maria Boldor.

Maria Boldor a realizat că a câștigat o medalie abia după ultima tuşă

Floretista, aflată la primul ei rezultat internaţional important, nu fost interesată de ce adversare are pe tabloul principal şi s-a concentrat pe fiecare meci. „Poziţia din clasament e doar un număr. E greu să ajungi în vârf, la medalii, indiferent de ce loc eşti în clasament.

Dar, da, dacă nu eşti cap de serie, întâlneşti adversari mai grei. Eu, vă spun sincer, nu m-am uitat o dată pe tablou. Nu ştiam cu cine trag. Am luat totul meci cu meci, adversar cu adversar.

Am realizat că am luat medalie după ce am dat ultima tuşă cu franţuzoiaca Ranvier. Atunci mi-am spus, woow, am luat medalie!”, a mai precizat ea.

În urmă cu 4 ani, Maria Boldor câștiga medalia de argint la Campionatul European pentru tineret care a avut loc la Erevan. În finală, ea a cedat cu 1-15 în fața italiencei Martina Sinigalia.