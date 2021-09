Dezvăluire fabuloasă făcută de un fost fotbalist din Liga 1: ,,Nevastă-mea a găsit un bilet în geantă”

Attila Hadnagy, fost fotbalist în Liga 1, a dezvăluit cum a ajuns să semneze cu FC Botoşani, formaţie la care a avut o perioadă foarte bună din punct de vedere profesional.

,,Pot să povestesc cum am ajuns la Botoșani. Sincer, eu nu am vrut să plec de la Brașov. Am zis că sunt acasă, familia mea era acolo, aveam copii mici. Am zis că nu merg la Botoșani, că e prea departe și că mai bine termin cariera la Brașov sau Sfântu Gheorghe. Dar a fost un semn de la Dumnezeu.

Am vorbit cu cei de la Botoșani, dar am zis că nu vreau să mă duc. Dintr-odată, nevastă-mea a găsit într-o geantă pe care nu o mai folosise de trei, patru ani, un bilet de la un meci FC Brașov – FC Botoșani. Și-mi zice: «Ăsta e un semn!

După ce am văzut acel bilet, am zis că merg să discut cu cei de la Botoșani. Dacă nu era acel semn, cred că nu mergeam la ei și pierdeam poate cei mai frumoși ani din Liga 1. Chiar cred în Dumnezeu și știu că am ajuns unde am ajuns doar datorită Lui.”, a declarat Attila Hadnagy, pentru GSP.